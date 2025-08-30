Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Регион
30 августа, 14:03

Почти 50 квартир повреждены в Адыгее после атаки беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo

В результате падения обломков БПЛА в посёлке Яблоновском Адыгеи повреждены окна 47 квартир, разрушены 15 частных домов, два офисных здания и производственный цех. Об этом сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер.

«По предварительным данным, от последствий падения в той или иной степени пострадали 47 квартир (их остекление), 15 частных домов, два офиса и один производственный цех»,написал Аскер в своём телеграм-канале.

Кроме того, есть один пострадавший, получивший ранения, однако угрозы жизни и здоровью мужчины нет. Спасательные службы оперативно отреагировали на инцидент, прибыв на места происшествия для устранения последствий. Были привлечены специалисты коммунальных служб, администрация района и силовые структуры. Инцидент обошёлся без погибших.

Ранее российские системы ПВО сбили 20 дронов ВСУ над Крымом и Смоленской областью за четыре часа. Воздушные цели были нейтрализованы в период с 7:00 до 11:00 по московскому времени.

Полина Никифорова
