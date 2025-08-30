Почти 50 квартир повреждены в Адыгее после атаки беспилотников

В результате падения обломков БПЛА в посёлке Яблоновском Адыгеи повреждены окна 47 квартир, разрушены 15 частных домов, два офисных здания и производственный цех. Об этом сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер.

«По предварительным данным, от последствий падения в той или иной степени пострадали 47 квартир (их остекление), 15 частных домов, два офиса и один производственный цех», — написал Аскер в своём телеграм-канале.

Кроме того, есть один пострадавший, получивший ранения, однако угрозы жизни и здоровью мужчины нет. Спасательные службы оперативно отреагировали на инцидент, прибыв на места происшествия для устранения последствий. Были привлечены специалисты коммунальных служб, администрация района и силовые структуры. Инцидент обошёлся без погибших.