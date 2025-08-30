Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 11:19

Повреждённый из-за ночной атаки ВСУ ТЦ в Краснодаре временно закрыли

Торгово-развлекательный центр (ТРК) «Сити центр» в Краснодаре, фасад которого был повреждён в результате ночной атаки БПЛА на Краснодар. Обложка © Telegram / KRD.ru

Торгово-развлекательный центр (ТРК) «Сити центр» в Краснодаре, фасад которого был повреждён в результате ночной атаки БПЛА на Краснодар. Обложка © Telegram / KRD.ru

Временно закрыт торгово-развлекательный центр «Сити центр» в Краснодаре после повреждений, полученных во время ночной атаки беспилотников. Об этом сообщили в администрации города.

Торгово-развлекательный центр (ТРК) «Сити центр» в Краснодаре, фасад которого был поврежден в результате ночной атаки БПЛА на Краснодар. Фото © Telegram / KRD.ru

Торгово-развлекательный центр (ТРК) «Сити центр» в Краснодаре, фасад которого был поврежден в результате ночной атаки БПЛА на Краснодар. Фото © Telegram / KRD.ru

«Как сообщили в городском департаменте торговли и услуг, сегодня ТРК «Сити Центр» работать не будет», — говорится в сообщении.

Для проведения восстановительных работ вокруг здания огородили территорию. В администрации подчеркнули, что центр будет закрыт на день, чтобы сотрудники могли безопасно устранить повреждения после инцидента с БПЛА.

Хинштейн: Дроны ВСУ атаковали электроподстанцию и село Густомой под Курском
Хинштейн: Дроны ВСУ атаковали электроподстанцию и село Густомой под Курском

Ранее сообщалось о пожаре на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода, который произошёл из-за падения обломков беспилотника ВСУ. В результате повреждена одна из технологических установок, площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. В штабе отметили, что силы города отражают атаку дронов.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar