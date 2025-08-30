Повреждённый из-за ночной атаки ВСУ ТЦ в Краснодаре временно закрыли
Торгово-развлекательный центр (ТРК) «Сити центр» в Краснодаре, фасад которого был повреждён в результате ночной атаки БПЛА на Краснодар. Обложка © Telegram / KRD.ru
Временно закрыт торгово-развлекательный центр «Сити центр» в Краснодаре после повреждений, полученных во время ночной атаки беспилотников. Об этом сообщили в администрации города.
Торгово-развлекательный центр (ТРК) «Сити центр» в Краснодаре, фасад которого был поврежден в результате ночной атаки БПЛА на Краснодар. Фото © Telegram / KRD.ru
«Как сообщили в городском департаменте торговли и услуг, сегодня ТРК «Сити Центр» работать не будет», — говорится в сообщении.
Для проведения восстановительных работ вокруг здания огородили территорию. В администрации подчеркнули, что центр будет закрыт на день, чтобы сотрудники могли безопасно устранить повреждения после инцидента с БПЛА.
Ранее сообщалось о пожаре на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода, который произошёл из-за падения обломков беспилотника ВСУ. В результате повреждена одна из технологических установок, площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. В штабе отметили, что силы города отражают атаку дронов.