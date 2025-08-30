На территории Краснодарского НПЗ начался пожар из-за падения обломков БПЛА

Пожар возник на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода в результате падения обломков беспилотника Вооружённых сил Украины, повреждения получила одна из технологических установок. Об этом информирует оперштаб Кубани.

«В Краснодаре идёт отражение атаки БПЛА. Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошёл пожар на площади около 300 квадратных метров», — сказано в сообщении, размещённом в Telegram-канале оперативного штаба.

Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На место возгорания прибыли пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Сотрудников НПЗ эвакуировали.