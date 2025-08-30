ВСУ атакуют Краснодарский край, работает система ПВО

В Краснодарском крае прогремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) и работе расчётов противовоздушной обороны. Информацию передаёт SHOT.

По данным телеграм-канала, около 2:30 ночи в небе над Краснодарским краем стали раздаваться мощные взрывы. Перед этим очевидцы слышали звук пролетающих БПЛА. В одном из районов возник пожар. Официальных комментариев пока не поступало.