Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 01:13

ВСУ атакуют Краснодарский край, работает система ПВО

SHOT: В Краснодарском крае прогремели десятки взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Краснодарском крае прогремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) и работе расчётов противовоздушной обороны. Информацию передаёт SHOT.

По данным телеграм-канала, около 2:30 ночи в небе над Краснодарским краем стали раздаваться мощные взрывы. Перед этим очевидцы слышали звук пролетающих БПЛА. В одном из районов возник пожар. Официальных комментариев пока не поступало.

Расчёты ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области
Расчёты ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области. Одна женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму. Второй пострадавшей, предварительно, диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму. Автомобиль получил серьёзные повреждения, также зафиксированы повреждения фасада здания.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar