ВСУ атакуют Краснодарский край, работает система ПВО
SHOT: В Краснодарском крае прогремели десятки взрывов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
В Краснодарском крае прогремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) и работе расчётов противовоздушной обороны. Информацию передаёт SHOT.
По данным телеграм-канала, около 2:30 ночи в небе над Краснодарским краем стали раздаваться мощные взрывы. Перед этим очевидцы слышали звук пролетающих БПЛА. В одном из районов возник пожар. Официальных комментариев пока не поступало.
Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области. Одна женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму. Второй пострадавшей, предварительно, диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму. Автомобиль получил серьёзные повреждения, также зафиксированы повреждения фасада здания.