Расчёты ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области
Слюсарь: В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелась трава
Средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на севере Ростовской области в Чертковском районе. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении вражеского БПЛА.
«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе», — написал он в своём Telegram-канале.
Согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Возгорание травы, возникшее из-за падения обломков, было оперативно ликвидировано.
Ранее в Орловской области обломки БПЛА повредили четыре здания. Два объекта пострадали в областном центре, ещё два — в соседних муниципалитетах. В настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь.