В Орловской области обломки БПЛА повредили четыре здания, есть пострадавший

В Орле и нескольких районах Орловской области, по предварительным данным, обломками беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждены четыре здания. Два объекта пострадали в областном центре, ещё два — в соседних муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«На местах происшествий работают сотрудники региональных специальных служб, ситуация находится под контролем. В настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он в телеграм-канале.