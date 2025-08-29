В Орловской области обломки БПЛА повредили четыре здания, есть пострадавший
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
В Орле и нескольких районах Орловской области, по предварительным данным, обломками беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждены четыре здания. Два объекта пострадали в областном центре, ещё два — в соседних муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«На местах происшествий работают сотрудники региональных специальных служб, ситуация находится под контролем. В настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он в телеграм-канале.
Ранее очевидцы сообщили об атаке ВСУ на Орёл. Первые взрывы раздались около половины первого, всего их было слышно около 15. Обломки одного из сбитых дронов упали на жилой дом, выбив несколько окон. В одном из районов города также возникло возгорание.