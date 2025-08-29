Вооружённые силы Украины атакуют Орёл с помощью беспилотников

В ночь на 29 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Орёл с помощью беспилотников. Об этом очевидцы сообщили Telegram-каналу SHOT.

Работа ПВО. Видео © SHOT

Первые взрывы раздались около половины первого, всего их было слышно уже около 15. Обломки одного из сбитых дронов упали на жилой дом, выбив несколько окон. В одном из районов города возникло возгорание.