Площадь лесного пожара под Геленджиком после атаки БПЛА выросла до 32 га
Обложка © Telegram /Вениамин Кондратьев
Площадь лесного пожара в районе Геленджика, возникшего после ночной атаки украинского беспилотника, достигла 32 гектаров. Данное заявление сделала губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Сейчас там горят четыре участка, к сожалению, из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 32 га. С огнём борются более 330 человек, вместе с профессиональными спасателями пришли на помощь волонтёры», — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в тушении задействованы около 80 единиц техники, вертолёт и самолёт МЧС России. По словам Кондратьева, группировка для ликвидации пожара будет усилена в ближайшее время, а на месте работает оперативный штаб.
Напомним, что в ночь на 28 августа в селе Криница под Геленджиком лесной массив загорелся после падения обломков сбитого беспилотника. Были зафиксированы три очага возгорания общей площадью около 200 квадратных метров. Для ликвидации привлекли самолёт Бе-200. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заверили, что пожары не создают угрозы для отдыхающих на курортах Краснодарского края. Ассоциация следит за развитием ситуации, но не вмешивается в работу спасателей МЧС