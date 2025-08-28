Площадь лесного пожара под Геленджиком после атаки БПЛА выросла до 32 га

Площадь лесного пожара в районе Геленджика, возникшего после ночной атаки украинского беспилотника, достигла 32 гектаров. Данное заявление сделала губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сейчас там горят четыре участка, к сожалению, из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 32 га. С огнём борются более 330 человек, вместе с профессиональными спасателями пришли на помощь волонтёры», — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в тушении задействованы около 80 единиц техники, вертолёт и самолёт МЧС России. По словам Кондратьева, группировка для ликвидации пожара будет усилена в ближайшее время, а на месте работает оперативный штаб.