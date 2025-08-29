За три часа расчёты ПВО сбили 19 украинских БПЛА над шестью регионами России

Наибольшее количество дронов — 10 — сбито над Брянской областью. Четыре БПЛА перехвачены в воздушном пространстве Ростовской области, два — над Тульской областью. По одному беспилотнику уничтожили над Орловской и Курской областями, а также над территорией Республики Крым.

А ранее в Ростовской области выписали первые штрафы за размещение в интернете кадров, запечатлевших вражеские атаки и их результаты. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что уже зафиксировали двух нарушителей, в отношении которых составили административные протоколы и назначили денежные взыскания. За несоблюдение этого правила положен штраф, размер которого может составлять от трёх до четырёхсот тысяч рублей.