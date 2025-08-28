В российском регионе выписали первые штрафы за съёмку последствий атак дронов

В Ростовской области выписали первые штрафы за размещение в интернете кадров, запечатлевших вражеские атаки и их результаты. Об этом журналистам сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

С 11 августа на территории области действует ограничение на проведение фото- и видеосъёмки, объектом которой становятся ракетные обстрелы или удары дронов, а также их последствия. За несоблюдение этого правила положен штраф, размер которого может составлять от трёх до четырёхсот тысяч рублей.

Слюсарь уточнил, что уже зафиксировали двух нарушителей, в отношении которых составили административные протоколы и назначили денежные взыскания.

По его словам, публикациями с места событий занимаются эмоционально незрелые люди, стремящиеся привлечь к себе внимание, однако своими действиями они передают противнику ценную разведывательную информацию.

Исполняющий обязанности губернатора добавил, что распространение подобных материалов должно стать социально неприемлемым. Он призвал граждан осознать, что подобные действия несут в себе реальную угрозу.