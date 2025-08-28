Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 13:42

В российском регионе выписали первые штрафы за съёмку последствий атак дронов

Слюсарь: В Ростовской области выписали первые штрафы за съёмку прилётов БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joko P

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joko P

В Ростовской области выписали первые штрафы за размещение в интернете кадров, запечатлевших вражеские атаки и их результаты. Об этом журналистам сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

С 11 августа на территории области действует ограничение на проведение фото- и видеосъёмки, объектом которой становятся ракетные обстрелы или удары дронов, а также их последствия. За несоблюдение этого правила положен штраф, размер которого может составлять от трёх до четырёхсот тысяч рублей.

Слюсарь уточнил, что уже зафиксировали двух нарушителей, в отношении которых составили административные протоколы и назначили денежные взыскания.

По его словам, публикациями с места событий занимаются эмоционально незрелые люди, стремящиеся привлечь к себе внимание, однако своими действиями они передают противнику ценную разведывательную информацию.

От штрафа до тюрьмы: Россиян предупредили о последствиях самостоятельной борьбы с БПЛА
От штрафа до тюрьмы: Россиян предупредили о последствиях самостоятельной борьбы с БПЛА

Исполняющий обязанности губернатора добавил, что распространение подобных материалов должно стать социально неприемлемым. Он призвал граждан осознать, что подобные действия несут в себе реальную угрозу.

Ранее в Севастополе введён запрет на съёмку и публикацию информации о расположении систем ПВО и ПДДО. Был подписан соответствующий указ, который запрещает распространение любых данных, включая фото и видео, раскрывающих места дислокации, организацию несения службы и боевое применение сил Минобороны России на территории города во время действия режима среднего уровня реагирования.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar