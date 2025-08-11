Ещё один российский регион запретил съёмку и публикацию атак БПЛА

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ, согласно которому запрещается публиковать фото и видео о применении ракетного оружия, его последствиях и местах дислокации военных подразделений. За нарушение введены штрафы. Об этом говорится в сообщении правительства региона.

«Запрещено распространение фото- и видеоматериалов о применении ракетного вооружения, его последствий, летательных аппаратов и мест дислокации воинских подразделений», — говорится в сообщении.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей. Новые меры направлены на предотвращение утечек информации, которые могут угрожать безопасности граждан. При этом запрет не распространяется на материалы из официальных источников единой системы публичной власти и публикации с их ссылками.