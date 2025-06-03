В российском регионе запретили снимать на видео последствия атак дронов
Правительство Калмыкии ввело запрет на съёмку последствий атак дронов
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В Калмыкии ввели ограничения на фото- и видеосъемку, а также на распространение в интернете материалов, касающихся последствий атак беспилотников, работы систем ПВО и дислокации военных. Об этом сообщило правительство республики в своём телеграм-канале.
Исключение составляет обмен информацией в целях служебной необходимости территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Республике Калмыкия и региональных ОИВ, а также если она размещена в открытом доступе на информационных ресурсах вышеуказанных властных структур», — говорится в сообщении правительства.
Кроме того, власти Калмыкии вводят ограничения на распространение данных о дислокации воинских подразделений и системах безопасности промышленных объектов. За нарушение этого запрета установлены штрафные санкции: физическим лицам грозит штраф до 4 тысяч рублей, должностным лицам — до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 100 тысяч рублей.
Ранее прокуратура Москвы напомнила жителям об ответственности за несанкционированное использование дронов и других летательных аппаратов в воздушном пространстве города. За нарушение установленных правил полётов предусмотрена административная ответственность. В зависимости от того, кто является нарушителем, применяются разные меры наказания: физическим лицам грозят штрафы, максимальный размер которых составляет 50 тысяч рублей.