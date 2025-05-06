Штраф или тюрьма: Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за незаконный запуск БПЛА

Прокуратура Москвы предупредила о последствиях незаконного использования дронов и других летательных аппаратов в небе над столицей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале надзорного ведомства.

«В столице действует запрет на полёты всех БПЛА кроме тех, которые необходимы для государственных нужд. Несанкционированный запуск любых видов летательных аппаратов, включая коптеры, дроны, авиамодели, влечёт за собой установленную законом ответственность», — говорится в сообщении.

Нарушение правил полётов влечёт за собой административные санкции. В зависимости от статуса нарушителя (физическое или юридическое лицо) предусмотрены различные меры наказания, включая штрафы (до 50 тысяч рублей для граждан) и приостановление деятельности (до 90 суток для организаций).

Кроме того, уголовный кодекс РФ, статья 271.1, предусматривает наказание в виде лишения свободы за нарушение правил использования воздушного пространства. В связи с празднованием 80-летия Победы, в столичной прокуратуре также призвали граждан не использовать петарды, фейерверки, ракеты и другие пиротехнические изделия.