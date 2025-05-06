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6 мая, 09:04

Жителей Москвы предупредили о временных ограничениях на майских праздниках

Власти Москвы сообщили о возможных ограничениях с 7 по 9 мая

Москва может остаться без мобильного интернета на праздники. Обложка © Life.ru

Москва может остаться без мобильного интернета на праздники. Обложка © Life.ru

В период с 7 по 9 мая жители Москвы могут столкнуться с рядом ограничений в связи с проведением мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Информация опубликована на сайте столичного правительства.

«В период с 7 по 9 мая в Москве пройдёт ряд мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Победы. В связи с этим в городе будут вводится ограничения на проезд транспорта. Возможны ограничения в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в столицу прибудут многочисленные иностранные делегации. Власти надеются на понимание со стороны москвичей и гостей города.

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Ранее в Москве были зафиксированы перебои в работе мобильного интернета у всех операторов связи. По данным РСЧС, это связано с усилением мер безопасности в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Алиса Хуссаин
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