Жителей Москвы предупредили о временных ограничениях на майских праздниках

В период с 7 по 9 мая жители Москвы могут столкнуться с рядом ограничений в связи с проведением мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Информация опубликована на сайте столичного правительства.

«В период с 7 по 9 мая в Москве пройдёт ряд мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Победы. В связи с этим в городе будут вводится ограничения на проезд транспорта. Возможны ограничения в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в столицу прибудут многочисленные иностранные делегации. Власти надеются на понимание со стороны москвичей и гостей города.