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5 мая, 10:26

Москвичей предупредили о прохладной погоде в День Победы

Синоптик Ильин: В Москве 9 мая ожидается прохладная погода с дождём

Москвичи. Обложка © Life.ru

Москвичи. Обложка © Life.ru

В Москве 5 мая температура воздуха вновь понизится после небольшого потепления, а 9 числа ожидается прохладная погода. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин.

«Температура провалится с понедельника до 9−12 градусов, выше вряд ли будет подниматься. Возможен небольшой дождь», — пояснил эксперт в беседе с aif.ru.

Ильин уточнил, что в 9 мая ожидается температура до +11 градусов максимум. Кроме того, возможны осадки, предупредил синоптик.

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А ранее Life.ru писал, что с середины мая в Москву вернётся тёплая погода. По словам метеоролога, с 12 мая столбики термометров пойдут верх, однако температура воздуха будет либо ниже нормы, либо около неё. Кроме того, синоптик рассказал, какая погода ожидается в Центральной России ко Дню Победы.

Дарья Нарыкова
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