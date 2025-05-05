Москвичей предупредили о прохладной погоде в День Победы

В Москве 5 мая температура воздуха вновь понизится после небольшого потепления, а 9 числа ожидается прохладная погода. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин.

«Температура провалится с понедельника до 9−12 градусов, выше вряд ли будет подниматься. Возможен небольшой дождь», — пояснил эксперт в беседе с aif.ru.