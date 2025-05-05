Москвичей предупредили о прохладной погоде в День Победы
Синоптик Ильин: В Москве 9 мая ожидается прохладная погода с дождём
Москвичи. Обложка © Life.ru
В Москве 5 мая температура воздуха вновь понизится после небольшого потепления, а 9 числа ожидается прохладная погода. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин.
«Температура провалится с понедельника до 9−12 градусов, выше вряд ли будет подниматься. Возможен небольшой дождь», — пояснил эксперт в беседе с aif.ru.
Ильин уточнил, что в 9 мая ожидается температура до +11 градусов максимум. Кроме того, возможны осадки, предупредил синоптик.
А ранее Life.ru писал, что с середины мая в Москву вернётся тёплая погода. По словам метеоролога, с 12 мая столбики термометров пойдут верх, однако температура воздуха будет либо ниже нормы, либо около неё. Кроме того, синоптик рассказал, какая погода ожидается в Центральной России ко Дню Победы.