29 августа, 21:34

Гладков: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены два жителя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области вражеский дрон атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки ранены двое мирных жителей.

«Одна женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму. Второй пострадавшей, предварительно, диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму», — отметил губернатор.

Пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Автомобиль получил серьёзные повреждения, также зафиксированы повреждения фасада здания.

Число пострадавших от атаки БПЛА в Орловской области увеличилось до четырёх
Ранее машина влетела в жилой дом и устроила пожар после гибели водителя из-за дрона ВСУ. Вооружённые силы Украины атаковали беспилотниками автомобиль в Климовском районе Брянской области. В результате происшествия погиб мирный житель, а также произошло возгорание жилого дома.

