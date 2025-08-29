Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 07:08

Число пострадавших от атаки БПЛА в Орловской области увеличилось до четырёх

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об увеличении количества пострадавших в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. По уточнённым данным, медицинская помощь требуется четырём гражданам.

«Уточнённая информация по ночным вражеским атакам – количество пострадавших увеличилось до 4 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь»,написал губернатор в своём телеграм-канале.

В результате падения обломков дронов в городе Орле повреждены многоквартирный жилой дом, хозяйственная постройка и личный автомобиль. В прилегающем Орловском муниципальном округе разрушения затронули два частных домовладения. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под постоянным контролем властей. Клычков призвал жителей региона к бдительности и соблюдению правил информационной безопасности в текущих условиях.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 54 украинских беспилотника над регионами России
За ночь расчёты ПВО уничтожили 54 украинских беспилотника над регионами России

В ночь на пятницу губернатор региона Андрей Клычков информировал, что в Орловской области обломками беспилотника были повреждены четыре здания. Из них два находились в Орле, также сообщалось о ранении одного человека.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar