Число пострадавших от атаки БПЛА в Орловской области увеличилось до четырёх

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об увеличении количества пострадавших в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. По уточнённым данным, медицинская помощь требуется четырём гражданам.

«Уточнённая информация по ночным вражеским атакам – количество пострадавших увеличилось до 4 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

В результате падения обломков дронов в городе Орле повреждены многоквартирный жилой дом, хозяйственная постройка и личный автомобиль. В прилегающем Орловском муниципальном округе разрушения затронули два частных домовладения. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под постоянным контролем властей. Клычков призвал жителей региона к бдительности и соблюдению правил информационной безопасности в текущих условиях.