Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 августа, 04:37

За ночь расчёты ПВО уничтожили 54 украинских беспилотника над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 54 беспилотника Вооружённых сил Украины над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 18 — сбили над Брянской областью. Десять БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, восемь — над Тверской областью. По два беспилотника перехватили над Орловской, Рязанской и Тульской областями, по одному БПЛА — над Курской, Калужской и Новгородской областями. Девять дронов сбиты над акваторией Чёрного моря.

За три часа расчёты ПВО сбили 19 украинских БПЛА над шестью регионами России

Ранее в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелась трава. Возгорание было оперативно ликвидировано. Согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на севере Ростовской области в Чертковском районе.

Алена Пенчугина
