Машина влетела в жилой дом и устроила пожар после гибели водителя из-за дрона ВСУ

ВСУ атаковали беспилотниками автомобиль в Климовском районе Брянской области. В результате погиб мирный житель, а также произошло возгорание жилого дома, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали село Каменский Хутор Климовского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель», — написал он в телеграм-канале.

В итоге водитель скончался на месте, а автомобиль, вышедший из-под контроля, совершил наезд на двухквартирный жилой дом, что привело к возгоранию здания. Все жильцы были своевременно эвакуированы.

Богомаз принёс соболезнования семье погибшего. По его словам, родным будет предоставлена вся необходимая поддержка и материальная помощь.