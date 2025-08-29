Машина влетела в жилой дом и устроила пожар после гибели водителя из-за дрона ВСУ
Богомаз: Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на авто в Брянской области
ВСУ атаковали беспилотниками автомобиль в Климовском районе Брянской области. В результате погиб мирный житель, а также произошло возгорание жилого дома, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ атаковали село Каменский Хутор Климовского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель», — написал он в телеграм-канале.
В итоге водитель скончался на месте, а автомобиль, вышедший из-под контроля, совершил наезд на двухквартирный жилой дом, что привело к возгоранию здания. Все жильцы были своевременно эвакуированы.
Богомаз принёс соболезнования семье погибшего. По его словам, родным будет предоставлена вся необходимая поддержка и материальная помощь.
Ранее дрон ВСУ убил мужчину в Белгородской области. Параллельно с этим в районе населённого пункта произошёл второй инцидент — легковой автомобиль подорвался на взрывном устройстве.