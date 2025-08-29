Хинштейн: Пострадавший при атаке ВСУ оператор Солдатов находится в реанимации

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вместе с военным корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным посетили пострадавших от украинских обстрелов в областной больнице. Среди них также оператор ВГТРК Сергей Солдатов, получивший ранение при подрыве на противопехотной мине во время работы в приграничной зоне.











«Подрыв случился в приграничье во время работы съемочной группы: остановились для съёмки в поле за населённым пунктом. Наступил на «лепесток», пострадала правая стопа, открылось сильное кровотечение. Сергею сразу же оказал первую помощь его коллега-корреспондент, после наши военные перевезли его в медсанчасть и оттуда доставили в больницу», — отметил Хинштейн в своём телеграм-канале.

Также глава региона посетил сотрудника полиции с осколочными ранениями после атаки дрона, гражданских лиц из Рыльска и Кореневского района. Всего в медучреждении находятся 14 пострадавших. Хинштейн подчеркнул высокий уровень медицинской помощи. С пациентами работает хирург из Института Вишневского, имеющий опыт лечения сложных боевых травм.