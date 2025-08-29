Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 14:07

Хинштейн: Пострадавший при атаке ВСУ оператор Солдатов находится в реанимации

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вместе с военным корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным посетили пострадавших от украинских обстрелов в областной больнице. Среди них также оператор ВГТРК Сергей Солдатов, получивший ранение при подрыве на противопехотной мине во время работы в приграничной зоне.

  • Александр Хинштейн с раненными в результате атак ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
    Александр Хинштейн с раненными в результате атак ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
  • Александр Хинштейн с раненными в результате атак ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
    Александр Хинштейн с раненными в результате атак ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
  • Александр Хинштейн с раненными в результате атак ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
    Александр Хинштейн с раненными в результате атак ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
  • Александр Хинштейн с раненными в результате атак ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
    Александр Хинштейн с раненными в результате атак ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
  • Александр Хинштейн с раненными в результате атак ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
    Александр Хинштейн с раненными в результате атак ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Александр Хинштейн с раненными в результате атак ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

1 / 5

«Подрыв случился в приграничье во время работы съемочной группы: остановились для съёмки в поле за населённым пунктом. Наступил на «лепесток», пострадала правая стопа, открылось сильное кровотечение. Сергею сразу же оказал первую помощь его коллега-корреспондент, после наши военные перевезли его в медсанчасть и оттуда доставили в больницу», — отметил Хинштейн в своём телеграм-канале.

Также глава региона посетил сотрудника полиции с осколочными ранениями после атаки дрона, гражданских лиц из Рыльска и Кореневского района. Всего в медучреждении находятся 14 пострадавших. Хинштейн подчеркнул высокий уровень медицинской помощи. С пациентами работает хирург из Института Вишневского, имеющий опыт лечения сложных боевых травм.

Потерял почти всю кровь: Военные хирурги провели уникальную операцию в зоне СВО
Потерял почти всю кровь: Военные хирурги провели уникальную операцию в зоне СВО

Ранее сообщалось, что медики Уссурийского соединения ВДВ провели в полевых условиях сложнейшие операции, спасая жизни двух десантников с тяжёлыми осколочными ранениями грудной клетки. У одного бойца был извлечён 20-сантиметровый осколок, находившийся всего в нескольких сантиметрах от сердца, что создавало критический риск.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Александр Хинштейн
  • Журналисты
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar