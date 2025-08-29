Потерял почти всю кровь: Военные хирурги провели уникальную операцию в зоне СВО

Военные врачи российской группировки войск «Днепр» провели уникальную операцию по спасению жизни тяжелораненого бойца, который потерял около четырёх литров крови. Об этом РИА «Новости» сообщил военный врач с позывным Питер.

По словам медика, боец получил проникающее ранение в брюшную полость с повреждением подвздошных сосудов, которые собирают кровь в нижнюю полую вену. В результате массивного внутреннего кровотечения пациент потерял почти четыре литра крови — критический объём, превышающий половину общего количества крови в организме взрослого человека.

«Повреждение подвздошных сосудов, это которые кровь собирают в одну нижнюю полувену и кровь уходит дальше по организму. Один из сосудов был поврежден. Естественно, из него накровил в живот», — пояснил военный хирург.

После успешной операции раненого в стабильном состоянии транспортировали в одну из московских клиник для дальнейшего лечения. Столичные врачи, по словам Питера, были поражены сложностью проведённого вмешательства и высоким профессионализмом военных медиков.

Офицер поделился, что из Москвы ему написал коллега, который сообщил об успешном прибытии бойца и выразил изумление, спросив, как им удалось провести такую сложную операцию. Он добавил, что все были поражены, включая их самих.