«С божьей помощью»: Икона спасла блиндаж казаков после огненного удара ВСУ
Казаки из батальона Терек рассказали, как икона спасла их после огненного ВСУ
Икона Божией Матери сохранила блиндаж казаков «Терека» после огненного удара ВСУ. Обложка © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата
Бойцы казачьего батальона «Терек» рассказали о чудесном случае в зоне СВО: блиндаж, у входа в который висела икона Божией Матери, уцелел после удара зажигательными боеприпасами. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный отдел Московского Патриархата».
Икона Божией Матери сохранила блиндаж казаков «Терека» после огненного удара ВСУ. Видео © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата
«А на входе висит иконка. И вот с божьей помощью этот блиндаж выжил. Ну не чудо ли это!», — рассказал один из бойцов.
По словам воинов, противник регулярно применяет зажигательные снаряды, из-за чего пожары на позициях стали обычным явлением. Однако на этот раз выгорела вся лесополоса, кроме одного укрытия. У входа в него на дереве находилась небольшая икона, которая осталась невредимой. Казаки подчёркивают, что молитва и вера сопровождают их каждый день, а случившееся они воспринимают как свидетельство особого заступничества.
Ранее бойцы 6-й казачьей бригады показали, как оттачивают своё мастерство. Отработка новых приёмов ведения штурмовых действий в дальнейшем приносит положительные результаты, отметили казаки.