«С божьей помощью»: Икона спасла блиндаж казаков после огненного удара ВСУ

Бойцы казачьего батальона «Терек» рассказали о чудесном случае в зоне СВО: блиндаж, у входа в который висела икона Божией Матери, уцелел после удара зажигательными боеприпасами. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный отдел Московского Патриархата».

«А на входе висит иконка. И вот с божьей помощью этот блиндаж выжил. Ну не чудо ли это!», — рассказал один из бойцов.

По словам воинов, противник регулярно применяет зажигательные снаряды, из-за чего пожары на позициях стали обычным явлением. Однако на этот раз выгорела вся лесополоса, кроме одного укрытия. У входа в него на дереве находилась небольшая икона, которая осталась невредимой. Казаки подчёркивают, что молитва и вера сопровождают их каждый день, а случившееся они воспринимают как свидетельство особого заступничества.