20 августа, 15:57

Победа любит подготовку: Выжигающие ВСУ бойцы 6-й казачьей бригады показали, как оттачивают мастерство

Появилось видео тренировки бойцов 6-й казачьей бригады

Бойцы 6-й казачьей бригады показали, как на тренировках отрабатывают тактику и манёвры, которые затем помогают им в бою с противником. Об этом рассказал официальный телеграм-канал 3-й общевойсковой армии Вооружённых Сил России.

Подготовка казачьей бригады. Видео © Telegram / 3-я ударная

«Военнослужащие 6-й казачьей бригады ежедневно работают над совершенствованием навыков и мастерства штурмовых групп, внедряя опыт полученный на передовой, бойцы отрабатывают новые приёмы ведения штурмовых действий, что в дальнейшем приносит положительные результаты», — сказано в публикации.

На видео продемонстрировано, как солдаты упражняются в ведении боевых действий в полевых условиях. Они отрабатывают зачистку окопов и блиндажей, а также бой в лесистой местности.

Ранее Life.ru рассказывал, что казачья бригада успешно поразила пункт управления БПЛА ВСУ под Северском.

Обложка © Telegram / 3-я ударная

