Победа любит подготовку: Выжигающие ВСУ бойцы 6-й казачьей бригады показали, как оттачивают мастерство

Бойцы 6-й казачьей бригады показали, как на тренировках отрабатывают тактику и манёвры, которые затем помогают им в бою с противником. Об этом рассказал официальный телеграм-канал 3-й общевойсковой армии Вооружённых Сил России.

Подготовка казачьей бригады. Видео © Telegram / 3-я ударная

«Военнослужащие 6-й казачьей бригады ежедневно работают над совершенствованием навыков и мастерства штурмовых групп, внедряя опыт полученный на передовой, бойцы отрабатывают новые приёмы ведения штурмовых действий, что в дальнейшем приносит положительные результаты», — сказано в публикации.

На видео продемонстрировано, как солдаты упражняются в ведении боевых действий в полевых условиях. Они отрабатывают зачистку окопов и блиндажей, а также бой в лесистой местности.