Победа любит подготовку: Выжигающие ВСУ бойцы 6-й казачьей бригады показали, как оттачивают мастерство
Появилось видео тренировки бойцов 6-й казачьей бригады
Бойцы 6-й казачьей бригады показали, как на тренировках отрабатывают тактику и манёвры, которые затем помогают им в бою с противником. Об этом рассказал официальный телеграм-канал 3-й общевойсковой армии Вооружённых Сил России.
Подготовка казачьей бригады. Видео © Telegram / 3-я ударная
«Военнослужащие 6-й казачьей бригады ежедневно работают над совершенствованием навыков и мастерства штурмовых групп, внедряя опыт полученный на передовой, бойцы отрабатывают новые приёмы ведения штурмовых действий, что в дальнейшем приносит положительные результаты», — сказано в публикации.
На видео продемонстрировано, как солдаты упражняются в ведении боевых действий в полевых условиях. Они отрабатывают зачистку окопов и блиндажей, а также бой в лесистой местности.
Ранее Life.ru рассказывал, что казачья бригада успешно поразила пункт управления БПЛА ВСУ под Северском.
Обложка © Telegram / 3-я ударная