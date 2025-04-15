Командиру 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады генерал-майору Андрею Буйлову была передана икона Святой Троицы на мероприятии, подчеркивающем неразрывную многовековую связь между духовными и военными традициями России. Об этом сообщила пресс-служба программы «Православные рубежи России» центра «Наследие».

Икона Святой Троицы. Фото © Пресс-служба центра «Наследие»

«Икона Святой Троицы, являющаяся символом единства и любви, была передана в дар подразделению по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — сказано в публикации.

Икона была передана «Чёрным гусарам» в знак уважения к храбрости и воинским заслугам солдат, стоящих на страже ценностей нашей страны. Российское общество стремится к духовному возрождению, поскольку это важно для сохранения исторической памяти и развития патриотизма у младших поколений, заметили там.

«Икона станет не только духовным оберегом для бойцов бригады, но и символом единства русского народа, готового противостоять любым вызовам современного мира», — отметили в пресс-службе.

С первых дней СВО 15-я бригада выполняла поставленные задачи на самых сложных направлениях: Киевской, Сумской, Харьковской, Запорожской областях и республиках Донбасса. Бригада является преемником легендарного 5-го гусарского Александрийского Её Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка, и известна как «Бессмертные» и «Чёрные гусары».

Тем временем на Украине царит своя атмосфера. Ранее раскольники из ПЦУ продемонстрировали главе украинской разведки Кириллу Буданову* икону с его изображением, в самом центре которой присутствует ещё и настоятель церкви. Военачальник, судя по фотографиям, был очень доволен.