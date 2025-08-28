Боец невидимого фронта: Военный врач рассказала о спасении раненых под огнём

Анестезиолог-реаниматолог майор медицинской службы Анастасия Косова, участвующая в специальной военной операции с 2022 года, поделилась с RG.ru историями спасения раненых бойцов. По её словам, наиболее ярко в памяти остаются не успехи, а те случаи, когда спасти человека не удалось.

Однако среди множества спасённых ею жизней есть особые случаи. Один из раненых поступил в реанимацию с отёком легких и нарушением сердечного ритма. Медикам удалось стабилизировать его состояние и отправить в кардиоцентр для установки стента, но после возвращения в госпиталь у бойца развились осложнения.

«О доктор, вы меня один раз уже спасли — спасите ещё раз!» — сказал боец. Эти слова, по признанию врача, глубоко тронули её. Пациента погрузили в медикаментозный сон, стабилизировали и эвакуировали в столичную клинику, где его жизнь была спасена.

Другой запомнившийся случай, как отметила Косова, казался не слишком тяжёлым — осколочное ранение конечностей. Но у бойца внезапно произошла тромбоэмболия лёгочной артерии. Благодаря слаженной работе команды под руководством доцента Военно-медицинской академии им. Кирова Александра Грицая, критическую ситуацию удалось разрешить. Позже из госпиталя в Новосибирске пришла положительная обратная связь: боец жив, здоров и проходит реабилитацию.

Майор подчеркнула, что для неё является сакральным чувство осознания того, что ты не дал человеку умереть. При этом она вспомнила и трагический инцидент, когда боец с ранением бедра и почти незаметным входным отверстием со стороны спины скончался от массивного внутреннего кровотечения из-за перебитой лёгочной вены.

Несмотря на то что профессию анестезиолога-реаниматолога многие до сих пор считают сугубо мужской, Косова уверена, что врач — это прежде всего призвание. В завершение анестезиолог отметила, что её коллег справедливо называют бойцами невидимого фронта, поскольку пациенты их редко помнят из-за нахождения без сознания или тяжести состояния.