Хинштейн: Дроны ВСУ атаковали электроподстанцию и село Густомой под Курском

В селе Мантурово Мантуровского района вражеский дрон атаковал электроподстанцию, из-за чего без света остались жители 33 населённых пунктов. Электроснабжение примерно 8,6 тысяч человек было восстановлено ночью по резервной схеме. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Враг продолжает в агонии бить по нашим мирным городам и сёлам. Пожалуйста, будьте крайне бдительны и не пренебрегайте мерами безопасности!», — написал он.

Помимо атаки на электроподстанцию, ВСУ ночью обстреляли село Густомой Льговского района. Пострадали остекление и фасады школы, отделения почты, местного ДК, частного дома, а также автомобиль. К счастью, погибших и пострадавших нет.