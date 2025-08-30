Мессенджер MAX
Регион
30 августа, 08:15

Хинштейн: Дроны ВСУ атаковали электроподстанцию и село Густомой под Курском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В селе Мантурово Мантуровского района вражеский дрон атаковал электроподстанцию, из-за чего без света остались жители 33 населённых пунктов. Электроснабжение примерно 8,6 тысяч человек было восстановлено ночью по резервной схеме. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Враг продолжает в агонии бить по нашим мирным городам и сёлам. Пожалуйста, будьте крайне бдительны и не пренебрегайте мерами безопасности!», — написал он.

Помимо атаки на электроподстанцию, ВСУ ночью обстреляли село Густомой Льговского района. Пострадали остекление и фасады школы, отделения почты, местного ДК, частного дома, а также автомобиль. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Ранее ночью в Курчатове Курской области прогремела серия взрывов. С 00:30 слышно было не менее 5–6 взрывов. Предварительно, система ПВО сбивала украинские дроны типа «Лютый».

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Александр Хинштейн
  • Ситуация в Курской области
  • Происшествия
  • Курская область
