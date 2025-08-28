Подорвавшегося на мине в курском приграничье оператора ВГТРК прооперировали

Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, пострадавший в приграничных районах, успешно прооперирован и переведён в реанимационное отделение. Данное заявление сделал Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Через некоторое время будет проведён второй этап реконструирующей операции: в результате детонации у Сергея серьёзно повреждена нога. Сейчас он находится под присмотром медиков Курской областной больницы и врачей федерального Центра медицины катастроф», — написал он в своём телеграм-канале.

Медикам удалось стабилизировать состояние журналиста, которому предстоит второй этап реконструктивной операции из-за серьёзного повреждения ноги в результате детонации. Врачи Курской областной больницы и специалисты федерального Центра медицины катастроф продолжают наблюдать за пациентом. Хинштейн также пообещал навестить Солдатова и других раненых после возвращения в Курск, отметив свою регулярную практику посещения пострадавших от атак ВСУ.