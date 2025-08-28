Мессенджер MAX
28 августа, 14:12

Оператор ВГТРК подорвался на мине в курском приграничье

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о двух инцидентах в приграничных районах региона. По его словам, в одном из населённых пунктов на мине подорвался оператор ВГТРК.

Чиновник сообщил, что журналист чудом выжил, но получил ранения. Военные оперативно оказали ему первую помощь, после чего он был доставлен в Курскую областную больницу.

Также Хинштейн рассказал о пострадавшем в селе Скородное Большесолдатского района: 26-летний полицейский получил слепые осколочные ранения в результате атаки вражеского БПЛА на стационарный пост МВД. Его также эвакуировали в областную больницу для лечения. Врио губернатора подчеркнул, что в приграничье сохраняется опасность, и призвал жителей к максимальной осторожности, напомнив, что человеческая жизнь бесценна.

Ранее военкор из Китая пострадал во время удара беспилотника ВСУ в Курской области. Журналисты работали над материалом о жизни людей в приграничных зонах, где ежедневно сохраняется риск обстрелов. По данному факту СК возбудил дело. В МИД РФ пообещали наказание виновным в нападении.

