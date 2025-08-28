Оператор ВГТРК подорвался на мине в курском приграничье

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о двух инцидентах в приграничных районах региона. По его словам, в одном из населённых пунктов на мине подорвался оператор ВГТРК.

Чиновник сообщил, что журналист чудом выжил, но получил ранения. Военные оперативно оказали ему первую помощь, после чего он был доставлен в Курскую областную больницу.