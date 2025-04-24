Умер раненный при атаке ВСУ на ЛНР журналист «Звезды» Никита Гольдин

В больнице скончался Никита Гольдин, военный корреспондент телеканала «Звезда». Об этом сообщили в газете «Красная звезда». Он был тяжело ранен 25 марта в Луганской Народной Республике (ЛНР) во время обстрела ВСУ. Врачи почти месяц боролись за его жизнь, но, к сожалению, не смогли спасти.