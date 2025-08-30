Мессенджер MAX
Регион
30 августа, 09:01

Российские системы ПВО сбили 20 дронов ВСУ над Крымом и Смоленской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

За четыре часа российские силы противовоздушной обороны уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«18 БПЛА – над территорией Республики Крым, 2 БПЛА – над территорией Смоленской области», — говорится в сообщении ведомства.

Воздушные цели были нейтрализованы в период с 7:00 до 11:00 по московскому времени.

А за прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 30 — сбили над акваторией Чёрного моря, 15 БПЛА уничтожили над Крымом, 13 — над Ростовской областью, 11 — над Кубанью

