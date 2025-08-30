Мессенджер MAX
30 августа, 04:49

За ночь расчёты ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников — 30 — сбили над акваторией Чёрного моря, 15 БПЛА уничтожили над Крымом, 13 — над Ростовской областью, 11 — над Кубанью. Пять дронов перехватили над Брянской областью, четыре — над Белгородской областью. По два БПЛА были сбиты над Смоленской, Калужской и Тверской областями, по одному — над Тульской и Курской областями.

Слюсарь: Расчёты ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в пяти районах Ростовской области
Ранее в Сызрани местные жители наблюдали столб дыма после атаки Вооружённых сил Украины. По словам очевидцев, около четырёх часов утра прогремели громкие взрывы. После череды хлопков жители заметили столб дыма, поднимающийся в районе одного из городских предприятий. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани пресекли атаку дронов ВСУ на завод.

