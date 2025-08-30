За ночь расчёты ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников — 30 — сбили над акваторией Чёрного моря, 15 БПЛА уничтожили над Крымом, 13 — над Ростовской областью, 11 — над Кубанью. Пять дронов перехватили над Брянской областью, четыре — над Белгородской областью. По два БПЛА были сбиты над Смоленской, Калужской и Тверской областями, по одному — над Тульской и Курской областями.