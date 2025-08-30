Губернатор Федорищев сообщил, что в Сызрани пресекли атаку дронов ВСУ на завод

В Сызрани была предотвращена атака на одно из промышленных предприятий региона. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об этом в социальной сети VK.

«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Она была пресечена», — написал он.