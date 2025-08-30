Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 03:04

Губернатор Федорищев сообщил, что в Сызрани пресекли атаку дронов ВСУ на завод

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Сызрани была предотвращена атака на одно из промышленных предприятий региона. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об этом в социальной сети VK.

«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Она была пресечена», — написал он.

Временные ограничения на полёты сняты в аэропортах Волгограда, Самары и Сочи
Временные ограничения на полёты сняты в аэропортах Волгограда, Самары и Сочи

Ранее жители Сызрани сообщили, что около четырёх часов утра прогремели громкие взрывы. После череды хлопков очевидцы заметили столб дыма, поднимающийся в районе одного из городских предприятий. Предварительно, сработали расчёты противовоздушной обороны.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar