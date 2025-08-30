Губернатор Федорищев сообщил, что в Сызрани пресекли атаку дронов ВСУ на завод
Обложка © Telegram / Минобороны России
В Сызрани была предотвращена атака на одно из промышленных предприятий региона. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об этом в социальной сети VK.
«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Она была пресечена», — написал он.
Ранее жители Сызрани сообщили, что около четырёх часов утра прогремели громкие взрывы. После череды хлопков очевидцы заметили столб дыма, поднимающийся в районе одного из городских предприятий. Предварительно, сработали расчёты противовоздушной обороны.