Временные ограничения на полёты сняты в аэропортах Волгограда, Самары и Сочи
Обложка © Life.ru
План «Ковёр» сняли в воздушных гаванях Волгограда, Самары и Сочи. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.
Отмечается, что за время действия ограничений, на запасные аэродромы отправились шесть самолётов: три воздушных судна, летевших в Сочи, и столько же в Самару.
Ранее в Краснодарском крае сработала система противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников Вооружённых сил Украины. Очевидцы сообщали о мощных взрывах и звуках пролетавших дронов. Обломки сбитого БПЛА упали на территорию Краснодарского НПЗ и вызвали пожар. Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.