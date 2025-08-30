Украинские беспилотники атакуют город Сызрань в Самарской области
SHOT: В Сызрани местные жители наблюдали столб дыма после атаки ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атакуют город Сызрань в Самарской области. Об SHOT рассказали местные жители.
По словам очевидцев, около четырёх часов утра прогремели громкие взрывы. Предварительно, работают силы противовоздушной обороны. После череды хлопков жители заметили столб дыма, поднимающийся в районе одного из городских предприятий. Официальной информации пока нет.
Ранее на территории Краснодарского НПЗ начался пожар из-за падения обломков БПЛА. Повреждения получила одна из технологических установок. Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На место возгорания прибыли пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Сотрудников НПЗ эвакуировали.