Слюсарь: Расчёты ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в пяти районах Ростовской области

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинские беспилотники в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее Вооружённые силы Украины атаковали Сызрань посредством беспилотников. Местные жители сообщали о взрывах и столбе дыма, который поднимался над одним из городских предприятий. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что расчёты ПВО предотвратили атаку на промышленный объект в городе.