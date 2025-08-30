Вражеский БПЛА едва не убил жителя Белгородчины, влетев в его автомобиль

В селе Зозули Борисовского района Белгородской области FPV-дрон ударил по автомобилю, в результате чего пострадал мирный житель. Его доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода с предварительным диагнозом «баротравма». Об этом сообщил губернатор региона.

«Мужчину с предварительным диагнозом «баротравма» бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он.

Кроме пострадавшего, на месте инцидента повреждены три автомобиля и два домовладения. Обстоятельства применения дрона уточняются.