Путин и Трамп на Аляске
30 августа, 07:59

Вражеский БПЛА едва не убил жителя Белгородчины, влетев в его автомобиль

Гладков: Под Белгородом дрон ВСУ нанёс удар по автомобилю, есть пострадавший

В селе Зозули дрон нанес удар по автомобилю, пострадал человек. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В селе Зозули Борисовского района Белгородской области FPV-дрон ударил по автомобилю, в результате чего пострадал мирный житель. Его доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода с предварительным диагнозом «баротравма». Об этом сообщил губернатор региона.

«Мужчину с предварительным диагнозом «баротравма» бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он.

Кроме пострадавшего, на месте инцидента повреждены три автомобиля и два домовладения. Обстоятельства применения дрона уточняются.

Командир отделения самообороны погиб при обстреле Белгородской области
Командир отделения самообороны погиб при обстреле Белгородской области

Ранее в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области вражеский дрон атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. В результате пострадали двое мирных жителей: одна женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму, у второй диагностированы баротравма и черепно-мозговая травма.

Милена Скрипальщикова
