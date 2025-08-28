Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 августа 2025, 08:52

Командир отделения самообороны погиб при обстреле Белгородской области

Гладков сообщил о гибели командира отделения самообороны при обстреле Малиновки

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

В результате артиллерийского обстрела Вооружённых сил Украины посёлка Малиновка в Белгородском районе погиб командир отделения местного батальона самообороны. О трагическом инциденте сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«В посёлке Малиновка Белгородского района в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ трагически погиб наш боец самообороны, командир отделения батальона «Стрелецкий-2» Михаил Васильевич Терехов»,говорится в сообщении.

Сослуживцы немедленно оказали пострадавшему первую помощь и попытались эвакуировать Терехова в Октябрьскую районную больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Гладков отметил, что командир батальона самообороны был настоящим патриотом и достойным примером служения Родине для всего района, области и всей страны. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также заявил, что семье погибшего — жене и двум детям — будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Михаил Терехов будет посмертно представлен к государственной награде за проявленные стойкость, отвагу и героизм.

Украинский дрон убил мужчину, протаранив автомобиль в белгородском селе
Украинский дрон убил мужчину, протаранив автомобиль в белгородском селе

Как стало известно ранее, 24 августа в Белгородской области украинский беспилотник атаковал храм Покрова Пресвятой Богородицы. В результате вражеского нападения пострадали четыре мирных жителя.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar