Командир отделения самообороны погиб при обстреле Белгородской области

В результате артиллерийского обстрела Вооружённых сил Украины посёлка Малиновка в Белгородском районе погиб командир отделения местного батальона самообороны. О трагическом инциденте сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«В посёлке Малиновка Белгородского района в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ трагически погиб наш боец самообороны, командир отделения батальона «Стрелецкий-2» Михаил Васильевич Терехов», — говорится в сообщении.

Сослуживцы немедленно оказали пострадавшему первую помощь и попытались эвакуировать Терехова в Октябрьскую районную больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Гладков отметил, что командир батальона самообороны был настоящим патриотом и достойным примером служения Родине для всего района, области и всей страны. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также заявил, что семье погибшего — жене и двум детям — будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Михаил Терехов будет посмертно представлен к государственной награде за проявленные стойкость, отвагу и героизм.