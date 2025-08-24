Украинский беспилотник атаковал храм Покрова Пресвятой Богородицы в Белгородской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) снова атаковали Белгородскую область — ранены четыре мирных жителя. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.









В результате атаки украинского беспилотника на коммерческий объект в городе Валуйки пострадали два человека. Мужчина был госпитализирован с баротравмой и осколочными ранениями головы и спины. Женщине также предварительно диагностировали баротравму. Кроме того, в результате инцидента были повреждены два автомобиля.

В селе Солоти в результате атаки БПЛА на автобус предприятия был ранен водитель. Мужчина с множественными осколочными ранениями конечностей и лица был экстренно госпитализирован бригадой скорой помощи. В результате удара также повреждены частный жилой дом и объект торговли. Кроме того, в результате детонации ещё одного дрона был повреждён КамАЗ. Отдельный инцидент произошёл в посёлке Уразово, где FPV-дрон атаковал легковой автомобиль — был посечён бампер.

В Борисовском районе на автодороге Стригуны — Новоалександровка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель самостоятельно обратился за медицинской помощью, была диагностирована баротравма. Транспортное средство получило повреждения. В селе Грузское вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА полностью уничтожена машина. В хуторе Климовое от удара беспилотника выбиты окна, посечены фасад и кровля частного дома.

В селе Смородино в результате сброса взрывных устройств получили повреждения забор частного домовладения и припаркованный во дворе автомобиль. В селе Почаево у двух транспортных средств выбиты стёкла и повреждены кузова. Наиболее серьёзный инцидент произошёл в селе Мокрая Орловка, где попадание БПЛА вызвало возгорание в здании социального объекта. Пожар был оперативно ликвидирован.

В селе Бессоновка на территории стоянки многоквартирного дома произошла детонация беспилотного летательного аппарата. В результате взрыва остекление было повреждено в трёх квартирах, повреждения зафиксированы у пяти автомобилей. В селе Стариково повреждена надворная постройка, в селе Муром выбиты окна и пробита кровля частного дома.

В селе Репяховка Краснояружского района в результате атаки беспилотного летательного аппарата повреждён Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Вследствие детонации были повреждены фасад здания и остекление. Кроме того, в посёлке Красная Яруга от удара БПЛА в частном доме и хозяйственной постройке оказались выбиты оконные стёкла. В селе Солдатское повреждён легковой автомобиль.