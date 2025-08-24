Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 августа, 13:27

Богомаз: Число пострадавших от удара ВСУ по Брянской области выросло до четырёх

Обложка © Life.ru

Четверо мирных жителей получили ранения после атаки украинского беспилотника в посёлке Свень-Транспортная Брянской области. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, в числе пострадавших оказались две женщины, мужчина и ребёнок 2013 года рождения.

«В результате бесчеловечных преступлений ВСУ в посёлке Свень-Транспортная количество пострадавших мирных жителей увеличилось до четырёх», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Богомаз отметил, что пострадавшие были немедленно госпитализированы в Брянскую областную больницу, где врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что один ребёнок получил ранения в Брянской области в ходе массированной атаки украинских беспилотников на гражданские объекты. Налёт ВСУ также привёл к существенным разрушениям. Один жилой дом и автомобиль были полностью уничтожены прямым попаданием, а два других жилых здания получили повреждения.

Ольга Сливченко
