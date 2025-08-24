Губернатор Богомаз: В результате удара ВСУ по Брянской области пострадал ребёнок

В результате массированной атаки беспилотников, осуществленной Вооружёнными силами Украины по гражданским объектам Брянской области, пострадал ребёнок. Как сообщил в своём официальном Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз, инцидент произошёл в поселке Свень-Транспортная.

«В результате варварской атаки ВСУ, к сожалению, ранен ребёнок 2013 года рождения. Мальчик доставлен в детскую областную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил Богомаз.

Атака ВСУ также привела к значительным разрушениям. В результате прямого попадания беспилотников полностью уничтожен жилой дом и легковой автомобиль, ещё два жилых здания получили серьёзные повреждения. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы, сотрудники МЧС и правоохранительных органов.