Богомаз: Расчёты ПВО сбили 21 беспилотник над Брянской областью
Обложка © Telegram / Минобороны России
Расчёты противовоздушной обороны сбили более 20 дронов Вооружённых сил Украины над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и повреждений нет.
«21 беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен подразделениям ПВО Министерства обороны РФ над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны отчитались о перехвате 57 дронов ВСУ над регионами России за 6,5 часа. В Белгородской области в результате атаки пострадали мужчина и женщина. Оба получили множественные ранения. Их доставили в больницу, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.