Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 23:57

Богомаз: Расчёты ПВО сбили 21 беспилотник над Брянской областью

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны сбили более 20 дронов Вооружённых сил Украины над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и повреждений нет.

«21 беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен подразделениям ПВО Министерства обороны РФ над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

ВСУ пытаются атаковать Курчатов в Курской области
ВСУ пытаются атаковать Курчатов в Курской области

Ранее в Минобороны отчитались о перехвате 57 дронов ВСУ над регионами России за 6,5 часа. В Белгородской области в результате атаки пострадали мужчина и женщина. Оба получили множественные ранения. Их доставили в больницу, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar