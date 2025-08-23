Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 августа, 15:51

Мопед подорвался на взрывчатке с дрона ВСУ в Брянской области, один человек погиб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Simun Galic

Трагический инцидент произошёл в селе Кирилловка Климовского района Брянской области, где мопед, перевозивший двух человек, подорвался на взрывном устройстве. Боеприпас был сброшен с украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате мужчина скончался на месте. Его пассажир, подросток 2008 года рождения, получил минно-взрывные ранения нижних конечностей. Пострадавший был экстренно госпитализирован в районную больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

«Враг действует бесчеловечно и подло. Будьте бдительны, соблюдайте необходимые меры безопасности», — добавил губернатор Брянской области в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что один мирный житель стал жертвой атаки FPV-дрона, осуществлённой Вооружёнными силами Украины в Белгородской области. От полученных при налёте ранений он скончался на месте.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
