Мопед подорвался на взрывчатке с дрона ВСУ в Брянской области, один человек погиб

Трагический инцидент произошёл в селе Кирилловка Климовского района Брянской области, где мопед, перевозивший двух человек, подорвался на взрывном устройстве. Боеприпас был сброшен с украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате мужчина скончался на месте. Его пассажир, подросток 2008 года рождения, получил минно-взрывные ранения нижних конечностей. Пострадавший был экстренно госпитализирован в районную больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

«Враг действует бесчеловечно и подло. Будьте бдительны, соблюдайте необходимые меры безопасности», — добавил губернатор Брянской области в своём Telegram-канале.