23 августа, 14:21

Стало известно о состоянии пострадавших после налёта БПЛА на Волгоградскую область

Одного пострадавшего госпитализировали после атаки ВСУ на Волгоградскую область

Обложка © Life.ru

Медицинская помощь была оказана троим жителям Волгоградской области, пострадавшим в ходе ночной атаки ВСУ с применением беспилотников. Один взрослый был госпитализирован, а двое других, в том числе ребёнок, получили амбулаторное лечение, сообщили в региональной администрации.

«Всем оказывается необходимая медицинская помощь: двое, в том числе ребёнок, направлены на амбулаторное лечение; один пострадавший остаётся в стационаре, угрозы жизни нет», — сказано в сообщении.

Напомним, что падение украинского беспилотного летательного аппарата в Волгоградской области стало причиной ранения троих человек. Всё произошло в Петров Валу, в районе жилой застройки по улице Ленина.

