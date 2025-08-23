Стало известно о состоянии пострадавших после налёта БПЛА на Волгоградскую область
Одного пострадавшего госпитализировали после атаки ВСУ на Волгоградскую область
Медицинская помощь была оказана троим жителям Волгоградской области, пострадавшим в ходе ночной атаки ВСУ с применением беспилотников. Один взрослый был госпитализирован, а двое других, в том числе ребёнок, получили амбулаторное лечение, сообщили в региональной администрации.
«Всем оказывается необходимая медицинская помощь: двое, в том числе ребёнок, направлены на амбулаторное лечение; один пострадавший остаётся в стационаре, угрозы жизни нет», — сказано в сообщении.
Напомним, что падение украинского беспилотного летательного аппарата в Волгоградской области стало причиной ранения троих человек. Всё произошло в Петров Валу, в районе жилой застройки по улице Ленина.