Стало известно о состоянии пострадавших после налёта БПЛА на Волгоградскую область

Медицинская помощь была оказана троим жителям Волгоградской области, пострадавшим в ходе ночной атаки ВСУ с применением беспилотников. Один взрослый был госпитализирован, а двое других, в том числе ребёнок, получили амбулаторное лечение, сообщили в региональной администрации.

«Всем оказывается необходимая медицинская помощь: двое, в том числе ребёнок, направлены на амбулаторное лечение; один пострадавший остаётся в стационаре, угрозы жизни нет», — сказано в сообщении.