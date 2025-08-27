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Опубликовано 27 августа 2025, 15:22

Украинский дрон убил мужчину, протаранив автомобиль в белгородском селе

Гладков: ВСУ атаковали белгородское село Двулучное, погиб один мирный житель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / schusterbauer.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / schusterbauer.com

Украинские военные нанесли удар при помощи дрона по гражданскому автомобилю в селе Двулучное Белгородской области, пассажир погиб на месте, а водитель находится в больнице. О случившемся сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате очередной атаки ВСУ погиб один мирный житель, второй получил ранения. В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина погиб на месте», — написал чиновник в телеграм-канале.

Водитель автомобиля смог самостоятельно до больницы. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также рваную рану правой кисти. Мужчина продолжит лечение амбулаторно.

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Ранее сообщалось, что 24 августа украинский беспилотник атаковал храм Покрова Пресвятой Богородицы в Белгородской области. Во время атаки пострадали четыре человека.

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Татьяна Миссуми
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