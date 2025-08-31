Гладков: БПЛА ВСУ атаковали 9 населённых пунктов Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали девять населённых пунктов в шести районах Белгородской области, в результате чего пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Фото © Telegram / Настоящий Гладков

По словам главы региона, в посёлке Дубино в результате удара по спецтехнике водитель получил баротравму и был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Была повреждена техника.

Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В селе Тулянка дрон атаковал припаркованный автомобиль «газель», а в хуторе Михайловка от детонации беспилотника пострадало частное домовладение. Ещё один частный дом с повреждениями остекления и фасада остался в хуторе Леоновка после атаки FPV-дрона.

Губернатор добавил, что в Грайвороне было повреждено оборудование коммерческого объекта, а ещё один беспилотник атаковал село Козинка. Три дрона были нацелены на посёлок Борисовка, а на автодороге Стригуны — Новоалександровка БПЛА атаковал грузовой автомобиль.

В посёлке Пролетарский удар пришёлся по стоянке предприятия, где различные повреждения получили пять грузовых машин. В посёлке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона были повреждены коммерческий объект и три автомобиля.