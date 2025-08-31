Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 18:57

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали 9 населённых пунктов Белгородской области

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские беспилотники атаковали девять населённых пунктов в шести районах Белгородской области, в результате чего пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Фото © Telegram / Настоящий Гладков

По словам главы региона, в посёлке Дубино в результате удара по спецтехнике водитель получил баротравму и был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Была повреждена техника.

Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В селе Тулянка дрон атаковал припаркованный автомобиль «газель», а в хуторе Михайловка от детонации беспилотника пострадало частное домовладение. Ещё один частный дом с повреждениями остекления и фасада остался в хуторе Леоновка после атаки FPV-дрона.

Губернатор добавил, что в Грайвороне было повреждено оборудование коммерческого объекта, а ещё один беспилотник атаковал село Козинка. Три дрона были нацелены на посёлок Борисовка, а на автодороге Стригуны — Новоалександровка БПЛА атаковал грузовой автомобиль.

В посёлке Пролетарский удар пришёлся по стоянке предприятия, где различные повреждения получили пять грузовых машин. В посёлке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона были повреждены коммерческий объект и три автомобиля.

ВСУ нанесли два удара по жилым кварталам Энергодара накануне 1 Сентября
ВСУ нанесли два удара по жилым кварталам Энергодара накануне 1 Сентября

Сегодня дроны ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область. Пострадали трое человек — мужчина и женщина в Белгороде, а также жительница Шебекинского округа. Всех раненых уже доставили в больницу.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar