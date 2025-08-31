ВСУ нанесли два удара по жилым кварталам Энергодара накануне 1 Сентября

Вооружённые силы Украины предприняли две попытки атаковать гражданскую инфраструктуру в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, удары были нанесены по жилым кварталам, но оперативные службы предотвратили возможные разрушения. Пухов подчеркнул, что в результате обстрела пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

«Сегодня, накануне 1 сентября и Дня знаний, город Энергодар вновь столкнулся с попытками атак на объекты жилого фонда. По предварительным данным, противник совершил два удара, целью которых стали жилые кварталы города», — написал мэр в телеграм-канале.

Глава Энергодара уточнил, что возгораний и значительных разрушений удалось избежать благодаря своевременным действиям экстренных служб. Он охарактеризовал инцидент как провокационный обстрел, направленный против гражданских объектов.