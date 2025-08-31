Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 17:48

ВСУ нанесли два удара по жилым кварталам Энергодара накануне 1 Сентября

Вид на Энергодар. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

Вид на Энергодар. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

Вооружённые силы Украины предприняли две попытки атаковать гражданскую инфраструктуру в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, удары были нанесены по жилым кварталам, но оперативные службы предотвратили возможные разрушения. Пухов подчеркнул, что в результате обстрела пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

«Сегодня, накануне 1 сентября и Дня знаний, город Энергодар вновь столкнулся с попытками атак на объекты жилого фонда. По предварительным данным, противник совершил два удара, целью которых стали жилые кварталы города»,написал мэр в телеграм-канале.

Глава Энергодара уточнил, что возгораний и значительных разрушений удалось избежать благодаря своевременным действиям экстренных служб. Он охарактеризовал инцидент как провокационный обстрел, направленный против гражданских объектов.

Украинские военные применяют запрещённые Женевской конвенцией самораскрывающиеся пули
Украинские военные применяют запрещённые Женевской конвенцией самораскрывающиеся пули

Сегодня дроны ВСУ атаковали Белгородскую область. Пострадали трое человек — мужчина и женщина в Белгороде, а также жительница Шебекинского округа. Все раненые получают медицинскую помощь.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar