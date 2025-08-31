Мессенджер MAX
31 августа, 19:03

Гладков: Женщина пострадала при обстреле ВСУ села Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Село Муром Шебекинского городского округа оказалось под обстрелом, в результате чего пострадала местная жительница. Об инциденте сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Женщина была доставлена в медучреждение с осколочными ранениями и контузией. Ей оказали помощь в Шебекинской ЦРБ, после чего её перевезут в больницу Белгорода. Информация о последствиях уточняется.

Российские военные сбили дроны ВСУ, пока электрики чинили ЛЭП под Белгородом
Ранее сообщалось, что в результате удара украинских военных по Белгородской области пострадали три человека. При взрыве боеприпаса, сброшенного БПЛА во дворе многоэтажного дома, осколками и ударной волной контужены мужчина и женщина. Оба получили слепые осколочные ранения.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
