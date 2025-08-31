Гладков: Женщина пострадала при обстреле ВСУ села Белгородской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Село Муром Шебекинского городского округа оказалось под обстрелом, в результате чего пострадала местная жительница. Об инциденте сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Женщина была доставлена в медучреждение с осколочными ранениями и контузией. Ей оказали помощь в Шебекинской ЦРБ, после чего её перевезут в больницу Белгорода. Информация о последствиях уточняется.
Ранее сообщалось, что в результате удара украинских военных по Белгородской области пострадали три человека. При взрыве боеприпаса, сброшенного БПЛА во дворе многоэтажного дома, осколками и ударной волной контужены мужчина и женщина. Оба получили слепые осколочные ранения.