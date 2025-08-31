Мессенджер MAX
31 августа, 18:35

Российские военные сбили дроны ВСУ, пока электрики чинили ЛЭП под Белгородом

Сбитый дрон ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Российские военные отразили атаку украинских беспилотников в Шебекинском округе Белгородской области, пока ремонтная бригада занималась восстановительными работами на линиях электропередач. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекинском округе военные РФ отразили атаку дронов ВСУ. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Кадры отражения бойцами «БАРСа-Белгород» атаки дронов ВСУ, пока ремонтная бригада наших энергетиков проводила работы в Шебекинском округе», — подписал чиновник видео.

Ранее сообщалось, что российские военные впервые с начала спецоперации применили для нанесения ударов по военным объектам Одесской области управляемые авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

