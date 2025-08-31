Российские военные сбили дроны ВСУ, пока электрики чинили ЛЭП под Белгородом
Сбитый дрон ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Российские военные отразили атаку украинских беспилотников в Шебекинском округе Белгородской области, пока ремонтная бригада занималась восстановительными работами на линиях электропередач. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Шебекинском округе военные РФ отразили атаку дронов ВСУ. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
«Кадры отражения бойцами «БАРСа-Белгород» атаки дронов ВСУ, пока ремонтная бригада наших энергетиков проводила работы в Шебекинском округе», — подписал чиновник видео.
