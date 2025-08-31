Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 14:45

Участник СВО рассказал о жуткой «встрече» на фронте, из-за которой он просидел на дереве

Участник СВО Малой просидел на дереве из-за дрона ВСУ

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Боец «БАРС-13» с позывным Малой рассказал о самой страшной встрече на передовой. Инцидент произошёл во время перемещения на позицию. Необходимо было по рации передать важную информацию, однако связь в тот момент не работала, поэтому участник СВО решил залезть на дерево и поймать сигнал.

Игрушечный тигрёнок спас жизнь российскому военному в зоне СВО
Игрушечный тигрёнок спас жизнь российскому военному в зоне СВО

Однако в тот момент, когда он собирался спуститься, мимо пролетел вражеский дрон. Беспилотники ВСУ, по словам бойца ВС РФ, бывают двух типов: «Мавики», которые сбрасывают взрывчатку с высоты, и FPV-дроны, летящие прямо в цель и уничтожающие её вместе с собой. На тот момент у противника был «Мавик».

«Я думаю: «Ага, будет если сбрасывать на меня — либо мимо попадёт, либо попадёт». Минут 15 я так сидел на дереве, мы друг на друга смотрели», — отметил собеседник «Царьграда», подчеркнув, что в итоге дрон улетел.

Какие льготы положены участникам СВО и их семьям в 2025 году: список
Какие льготы положены участникам СВО и их семьям в 2025 году: список

Ранее Life.ru рассказал историю участника СВО, который проехал по трём минам и чудом остался жив. Кроме того, российский танкист рассказал, как выжил в тылу ВСУ и похудел на 25 килограммов.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar