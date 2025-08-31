Участник СВО рассказал о жуткой «встрече» на фронте, из-за которой он просидел на дереве

Боец «БАРС-13» с позывным Малой рассказал о самой страшной встрече на передовой. Инцидент произошёл во время перемещения на позицию. Необходимо было по рации передать важную информацию, однако связь в тот момент не работала, поэтому участник СВО решил залезть на дерево и поймать сигнал.

Однако в тот момент, когда он собирался спуститься, мимо пролетел вражеский дрон. Беспилотники ВСУ, по словам бойца ВС РФ, бывают двух типов: «Мавики», которые сбрасывают взрывчатку с высоты, и FPV-дроны, летящие прямо в цель и уничтожающие её вместе с собой. На тот момент у противника был «Мавик».