Участник СВО рассказал о жуткой «встрече» на фронте, из-за которой он просидел на дереве
Участник СВО Малой просидел на дереве из-за дрона ВСУ
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Боец «БАРС-13» с позывным Малой рассказал о самой страшной встрече на передовой. Инцидент произошёл во время перемещения на позицию. Необходимо было по рации передать важную информацию, однако связь в тот момент не работала, поэтому участник СВО решил залезть на дерево и поймать сигнал.
Однако в тот момент, когда он собирался спуститься, мимо пролетел вражеский дрон. Беспилотники ВСУ, по словам бойца ВС РФ, бывают двух типов: «Мавики», которые сбрасывают взрывчатку с высоты, и FPV-дроны, летящие прямо в цель и уничтожающие её вместе с собой. На тот момент у противника был «Мавик».
«Я думаю: «Ага, будет если сбрасывать на меня — либо мимо попадёт, либо попадёт». Минут 15 я так сидел на дереве, мы друг на друга смотрели», — отметил собеседник «Царьграда», подчеркнув, что в итоге дрон улетел.
Ранее Life.ru рассказал историю участника СВО, который проехал по трём минам и чудом остался жив. Кроме того, российский танкист рассказал, как выжил в тылу ВСУ и похудел на 25 килограммов.