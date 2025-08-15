Какие льготы положены участникам СВО и их семьям в 2025 году: список Оглавление Льготы на образование Льготы на транспорт Льготы участникам СВО в Москве Как оформить льготы участникам СВО Узнать о том, что вам положено Обращение за льготой Какие документы нужны Куда обращаться за получением льгот участникам СВО Какие льготы положены детям участников СВО Льготы участникам СВО в 2025 году: какие положены банковские, социальные, налоговые льготы, помощь для бывших и действующих участников СВО, а также их семьям, детям, родителям в Москве и других регионах России — в материале Life.ru. 14 августа, 21:50 Льготы участникам СВО и их семьям — какие положены в 2025 году. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В 2025 году государство усиливает меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Льготы участникам СВО включают широкий перечень: от банковских и налоговых послаблений до бесплатных услуг, региональных выплат, соцподдержки детям и родителям. Какие льготы положены участникам СВО, как их получить, какие документы нужны, в каких случаях положена помощь детям и семьям — разбираем подробно. Особое внимание уделяем льготам для участников СВО в Москве и крупных регионах, а также рассказываем, как действовать, если с оформлением возникают трудности.

Кому положены льготы

Действующим участникам СВО — военнослужащим по контракту, мобилизованным, добровольцам.

Бывшим участникам СВО (закончившим службу, демобилизованным, получившим инвалидность).

Семьям и детям участников СВО: супругам, несовершеннолетним детям, родителям погибших или пострадавших.

Родителям погибших участников СВО.

Некоторым категориям опекунов и законных представителей.

Критерии получения могут отличаться в зависимости от региона проживания, ведомства, категории службы и состава семьи.

Виды льгот участникам СВО

Государство и регионы предусмотрели различные виды льгот участникам СВО в 2025 году. Перечень ежегодно расширяется и обновляется.

Банковские льготы

Участникам СВО предоставляются кредитные каникулы. Фото © ТАСС / Александр Река

Кредитные каникулы по ипотеке, автокредиту, потребительским займам на период службы или после возвращения.

Пересмотр условий по действующим кредитам (снижение процентной ставки, отсрочка платежей).

Упрощённое оформление новых кредитов для участников СВО и их семей, лояльные условия для пенсионеров и инвалидов.

Возможность досрочного погашения ипотеки без штрафов.

Льготы семьям участников СВО

Единовременные выплаты в случае гибели кормильца или получения инвалидности.

Бесплатное или льготное обучение детей участников СВО в вузах и колледжах.

Приоритетное право на зачисление в детские сады, школы, спортивные секции.

Социальные пособия для вдов, детей, родителей.

Бесплатное медицинское обслуживание, путёвки в санатории и детские лагеря.

Льготы в сфере ЖКХ

Скидки на оплату коммунальных услуг (в среднем 50% для семьи участника СВО).

Освобождение от платы за капитальный ремонт.

Приоритет в получении субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ.

Предоставление жилья по договорам социального найма (для отдельных категорий).

Налоговые льготы

Освобождение от уплаты имущественного и земельного налога на период службы.

Снижение транспортного налога.

Право на налоговый вычет при покупке жилья, оплате лечения и обучения.

Освобождение от налога на доходы для ряда выплат и компенсаций.

Пенсионные льготы

Участники СВО имеют право на досрочную пенсию — как получить. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Засчитывается служба на СВО в льготном исчислении (год за полтора).

Право на досрочную пенсию (при определённом стаже и условиях).

Повышение пенсии для инвалидов и семей погибших.

Льготы на оформление пенсии для родителей и вдов участников СВО.

Льготы на медицинское обслуживание

Бесплатное и внеочередное получение медицинских услуг в государственных учреждениях.

Право на санаторно-курортное лечение по путёвке от государства.

Обеспечение лекарствами и средствами реабилитации за счёт бюджета.

Дополнительные обследования и лечение после возвращения со службы.

Льготы на образование

Приём вне конкурса в вузы и колледжи для детей участников СВО.

Бесплатное питание в школах и дошкольных учреждениях.

Компенсации расходов на обучение, курсы, дополнительное образование.

Пособия для оплаты кружков и секций.

Льготы на транспорт

Бесплатный или льготный проезд на городском и междугороднем транспорте.

Компенсация расходов на бензин для инвалидов-колясочников.

Приоритетное оформление парковочных разрешений.

Льготы участникам СВО в Москве

В 2025 году Москва предоставляет расширенный перечень мер поддержки:

Единовременные выплаты для участников СВО и членов их семей (от 500 000 до 3 000 000 рублей).

Бесплатный проезд для всех участников СВО и их детей по социальной карте москвича.

Бесплатное санаторно-курортное лечение и реабилитация.

Скидки на оплату услуг ЖКХ (до 100%).

Ежемесячные доплаты и пособия для многодетных семей и вдов участников СВО.

Право на получение муниципального жилья вне очереди.

Бесплатные консультации юристов и психологов.

Как оформить льготы участникам СВО

Для оформления льгот участникам СВО в 2025 году обычно требуются:

Паспорт гражданина РФ.

Документ, подтверждающий участие в СВО (военный билет, справка от военкомата, контракт).

Свидетельство о браке/ рождении детей (для семейных льгот).

Справки о доходах, инвалидности, составе семьи (по необходимости).

Реквизиты для перечисления выплат.

Какие документы нужны для оформления льгот участникам СВО — список. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Узнать о том, что вам положено

Рекомендуем:

Проверять официальные сайты «Госуслуг», региональных порталов, Минобороны РФ.

Обращаться за консультацией в органы соцзащиты или МФЦ.

Следить за обновлениями региональных программ поддержки.

Обращение за льготой

Порядок действий:

Собрать документы. Подать заявление через МФЦ, «Госуслуги» или ведомственный портал. Пройти дополнительную верификацию (по требованию). Получить решение и воспользоваться льготой (перечисление выплаты, оформление справки, предоставление услуги).

Какие документы нужны

Список может отличаться в зависимости от вида льготы, региона и ведомства. Полный перечень можно уточнить на официальном сайте вашей администрации или в МФЦ.

Куда обращаться за получением льгот участникам СВО

Многофункциональные центры (МФЦ).

Органы социальной защиты по месту жительства.

Районные отделы Пенсионного фонда РФ.

Ведомственные центры (Минобороны, МВД).

Электронный портал «Госуслуги» (раздел «Социальная поддержка»).

Специализированные горячие линии для участников СВО.

В Москве: специализированный городской портал для участников СВО и их семей, бесплатные консультации доступны по телефону 122.

Какие льготы положены детям участников СВО

Бесплатное дошкольное и школьное образование.

Приоритет при поступлении в детские сады, школы, лицеи и колледжи.

Бесплатное питание и обеспечение учебниками.

Ежемесячные выплаты и пособия.

Льготы при поступлении в вузы, дополнительное образование, курсы, кружки.

Бесплатное медицинское обслуживание и санаторное лечение.

Бесплатные путёвки в детские лагеря, спортивные секции, творческие школы.

Социальная поддержка детям погибших участников СВО — ежемесячные выплаты и компенсации, поддержка психолога.

Если возникли трудности и проблемы — советы

Если возникли проблемы с оформлением льгот или выплат, важно знать порядок действий и воспользоваться правовой поддержкой.

При задержке с рассмотрением заявления стоит обратиться на горячую линию Минтруда или в администрацию региона — срок рассмотрения обычно сокращается.

При отказе в предоставлении льготы надо требовать письменное объяснение причины. В большинстве случаев отказ можно обжаловать в суде или через прокуратуру.

Рекомендации:

Всегда сохраняйте копии всех поданных заявлений и справок.

Если не согласны с решением — пишите жалобу или обращайтесь за помощью к профильным юристам.

Используйте официальные горячие линии для консультаций (номера телефонов указываются на сайтах администрации).

Авторы Кирилл Золотарев