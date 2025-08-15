Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Какие льготы положены участникам СВО и их семьям в 2025 году: список

Оглавление
Льготы на образование
Льготы на транспорт
Льготы участникам СВО в Москве
Как оформить льготы участникам СВО
Узнать о том, что вам положено
Обращение за льготой
Какие документы нужны
Куда обращаться за получением льгот участникам СВО
Какие льготы положены детям участников СВО

Льготы участникам СВО в 2025 году: какие положены банковские, социальные, налоговые льготы, помощь для бывших и действующих участников СВО, а также их семьям, детям, родителям в Москве и других регионах России — в материале Life.ru.

14 августа, 21:50
Льготы участникам СВО и их семьям — какие положены в 2025 году. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Льготы участникам СВО и их семьям — какие положены в 2025 году. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В 2025 году государство усиливает меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Льготы участникам СВО включают широкий перечень: от банковских и налоговых послаблений до бесплатных услуг, региональных выплат, соцподдержки детям и родителям. Какие льготы положены участникам СВО, как их получить, какие документы нужны, в каких случаях положена помощь детям и семьям — разбираем подробно. Особое внимание уделяем льготам для участников СВО в Москве и крупных регионах, а также рассказываем, как действовать, если с оформлением возникают трудности.

Кому положены льготы

  • Действующим участникам СВО — военнослужащим по контракту, мобилизованным, добровольцам.
  • Бывшим участникам СВО (закончившим службу, демобилизованным, получившим инвалидность).
  • Семьям и детям участников СВО: супругам, несовершеннолетним детям, родителям погибших или пострадавших.
  • Родителям погибших участников СВО.
  • Некоторым категориям опекунов и законных представителей.

Критерии получения могут отличаться в зависимости от региона проживания, ведомства, категории службы и состава семьи.

Виды льгот участникам СВО

Государство и регионы предусмотрели различные виды льгот участникам СВО в 2025 году. Перечень ежегодно расширяется и обновляется.

Банковские льготы

Участникам СВО предоставляются кредитные каникулы. Фото © ТАСС / Александр Река

Участникам СВО предоставляются кредитные каникулы. Фото © ТАСС / Александр Река

  • Кредитные каникулы по ипотеке, автокредиту, потребительским займам на период службы или после возвращения.
  • Пересмотр условий по действующим кредитам (снижение процентной ставки, отсрочка платежей).
  • Упрощённое оформление новых кредитов для участников СВО и их семей, лояльные условия для пенсионеров и инвалидов.
  • Возможность досрочного погашения ипотеки без штрафов.

Льготы семьям участников СВО

  • Единовременные выплаты в случае гибели кормильца или получения инвалидности.
  • Бесплатное или льготное обучение детей участников СВО в вузах и колледжах.
  • Приоритетное право на зачисление в детские сады, школы, спортивные секции.
  • Социальные пособия для вдов, детей, родителей.
  • Бесплатное медицинское обслуживание, путёвки в санатории и детские лагеря.

Льготы в сфере ЖКХ

  • Скидки на оплату коммунальных услуг (в среднем 50% для семьи участника СВО).
  • Освобождение от платы за капитальный ремонт.
  • Приоритет в получении субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ.
  • Предоставление жилья по договорам социального найма (для отдельных категорий).

Налоговые льготы

  • Освобождение от уплаты имущественного и земельного налога на период службы.
  • Снижение транспортного налога.
  • Право на налоговый вычет при покупке жилья, оплате лечения и обучения.
  • Освобождение от налога на доходы для ряда выплат и компенсаций.

Пенсионные льготы

Участники СВО имеют право на досрочную пенсию — как получить. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Участники СВО имеют право на досрочную пенсию — как получить. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

  • Засчитывается служба на СВО в льготном исчислении (год за полтора).
  • Право на досрочную пенсию (при определённом стаже и условиях).
  • Повышение пенсии для инвалидов и семей погибших.
  • Льготы на оформление пенсии для родителей и вдов участников СВО.

Льготы на медицинское обслуживание

  • Бесплатное и внеочередное получение медицинских услуг в государственных учреждениях.
  • Право на санаторно-курортное лечение по путёвке от государства.
  • Обеспечение лекарствами и средствами реабилитации за счёт бюджета.
  • Дополнительные обследования и лечение после возвращения со службы.

Льготы на образование

  • Приём вне конкурса в вузы и колледжи для детей участников СВО.
  • Бесплатное питание в школах и дошкольных учреждениях.
  • Компенсации расходов на обучение, курсы, дополнительное образование.
  • Пособия для оплаты кружков и секций.

Льготы на транспорт

  • Бесплатный или льготный проезд на городском и междугороднем транспорте.
  • Компенсация расходов на бензин для инвалидов-колясочников.
  • Приоритетное оформление парковочных разрешений.

Льготы участникам СВО в Москве

В 2025 году Москва предоставляет расширенный перечень мер поддержки:

  • Единовременные выплаты для участников СВО и членов их семей (от 500 000 до 3 000 000 рублей).
  • Бесплатный проезд для всех участников СВО и их детей по социальной карте москвича.
  • Бесплатное санаторно-курортное лечение и реабилитация.
  • Скидки на оплату услуг ЖКХ (до 100%).
  • Ежемесячные доплаты и пособия для многодетных семей и вдов участников СВО.
  • Право на получение муниципального жилья вне очереди.
  • Бесплатные консультации юристов и психологов.

Как оформить льготы участникам СВО

Для оформления льгот участникам СВО в 2025 году обычно требуются:

  • Паспорт гражданина РФ.
  • Документ, подтверждающий участие в СВО (военный билет, справка от военкомата, контракт).
  • Свидетельство о браке/ рождении детей (для семейных льгот).
  • Справки о доходах, инвалидности, составе семьи (по необходимости).
  • Реквизиты для перечисления выплат.
Какие документы нужны для оформления льгот участникам СВО — список. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Какие документы нужны для оформления льгот участникам СВО — список. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Узнать о том, что вам положено

Рекомендуем:

  • Проверять официальные сайты «Госуслуг», региональных порталов, Минобороны РФ.
  • Обращаться за консультацией в органы соцзащиты или МФЦ.
  • Следить за обновлениями региональных программ поддержки.

Обращение за льготой

Порядок действий:

  1. Собрать документы.
  2. Подать заявление через МФЦ, «Госуслуги» или ведомственный портал.
  3. Пройти дополнительную верификацию (по требованию).
  4. Получить решение и воспользоваться льготой (перечисление выплаты, оформление справки, предоставление услуги).

Какие документы нужны

Список может отличаться в зависимости от вида льготы, региона и ведомства. Полный перечень можно уточнить на официальном сайте вашей администрации или в МФЦ.

Куда обращаться за получением льгот участникам СВО

  • Многофункциональные центры (МФЦ).
  • Органы социальной защиты по месту жительства.
  • Районные отделы Пенсионного фонда РФ.
  • Ведомственные центры (Минобороны, МВД).
  • Электронный портал «Госуслуги» (раздел «Социальная поддержка»).
  • Специализированные горячие линии для участников СВО.

В Москве: специализированный городской портал для участников СВО и их семей, бесплатные консультации доступны по телефону 122.

Какие льготы положены детям участников СВО

  • Бесплатное дошкольное и школьное образование.
  • Приоритет при поступлении в детские сады, школы, лицеи и колледжи.
  • Бесплатное питание и обеспечение учебниками.
  • Ежемесячные выплаты и пособия.
  • Льготы при поступлении в вузы, дополнительное образование, курсы, кружки.
  • Бесплатное медицинское обслуживание и санаторное лечение.
  • Бесплатные путёвки в детские лагеря, спортивные секции, творческие школы.
  • Социальная поддержка детям погибших участников СВО — ежемесячные выплаты и компенсации, поддержка психолога.

Если возникли трудности и проблемы — советы

Если возникли проблемы с оформлением льгот или выплат, важно знать порядок действий и воспользоваться правовой поддержкой.

При задержке с рассмотрением заявления стоит обратиться на горячую линию Минтруда или в администрацию региона — срок рассмотрения обычно сокращается.

При отказе в предоставлении льготы надо требовать письменное объяснение причины. В большинстве случаев отказ можно обжаловать в суде или через прокуратуру.

Рекомендации:

  • Всегда сохраняйте копии всех поданных заявлений и справок.
  • Если не согласны с решением — пишите жалобу или обращайтесь за помощью к профильным юристам.
  • Используйте официальные горячие линии для консультаций (номера телефонов указываются на сайтах администрации).
Деньги за службу: все выплаты участникам СВО и их семьям в 2025 году
Деньги за службу: все выплаты участникам СВО и их семьям в 2025 году
BannerImage
Авторы
Кирилл Золотарев
Кирилл Золотарев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!