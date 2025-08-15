Какие льготы положены участникам СВО и их семьям в 2025 году: список
Оглавление
Льготы участникам СВО в 2025 году: какие положены банковские, социальные, налоговые льготы, помощь для бывших и действующих участников СВО, а также их семьям, детям, родителям в Москве и других регионах России — в материале Life.ru.
Льготы участникам СВО и их семьям — какие положены в 2025 году. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
В 2025 году государство усиливает меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Льготы участникам СВО включают широкий перечень: от банковских и налоговых послаблений до бесплатных услуг, региональных выплат, соцподдержки детям и родителям. Какие льготы положены участникам СВО, как их получить, какие документы нужны, в каких случаях положена помощь детям и семьям — разбираем подробно. Особое внимание уделяем льготам для участников СВО в Москве и крупных регионах, а также рассказываем, как действовать, если с оформлением возникают трудности.
Кому положены льготы
- Действующим участникам СВО — военнослужащим по контракту, мобилизованным, добровольцам.
- Бывшим участникам СВО (закончившим службу, демобилизованным, получившим инвалидность).
- Семьям и детям участников СВО: супругам, несовершеннолетним детям, родителям погибших или пострадавших.
- Родителям погибших участников СВО.
- Некоторым категориям опекунов и законных представителей.
Критерии получения могут отличаться в зависимости от региона проживания, ведомства, категории службы и состава семьи.
Виды льгот участникам СВО
Государство и регионы предусмотрели различные виды льгот участникам СВО в 2025 году. Перечень ежегодно расширяется и обновляется.
Банковские льготы
Участникам СВО предоставляются кредитные каникулы. Фото © ТАСС / Александр Река
- Кредитные каникулы по ипотеке, автокредиту, потребительским займам на период службы или после возвращения.
- Пересмотр условий по действующим кредитам (снижение процентной ставки, отсрочка платежей).
- Упрощённое оформление новых кредитов для участников СВО и их семей, лояльные условия для пенсионеров и инвалидов.
- Возможность досрочного погашения ипотеки без штрафов.
Льготы семьям участников СВО
- Единовременные выплаты в случае гибели кормильца или получения инвалидности.
- Бесплатное или льготное обучение детей участников СВО в вузах и колледжах.
- Приоритетное право на зачисление в детские сады, школы, спортивные секции.
- Социальные пособия для вдов, детей, родителей.
- Бесплатное медицинское обслуживание, путёвки в санатории и детские лагеря.
Льготы в сфере ЖКХ
- Скидки на оплату коммунальных услуг (в среднем 50% для семьи участника СВО).
- Освобождение от платы за капитальный ремонт.
- Приоритет в получении субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ.
- Предоставление жилья по договорам социального найма (для отдельных категорий).
Налоговые льготы
- Освобождение от уплаты имущественного и земельного налога на период службы.
- Снижение транспортного налога.
- Право на налоговый вычет при покупке жилья, оплате лечения и обучения.
- Освобождение от налога на доходы для ряда выплат и компенсаций.
Пенсионные льготы
Участники СВО имеют право на досрочную пенсию — как получить. Фото © ТАСС / Сергей Булкин
- Засчитывается служба на СВО в льготном исчислении (год за полтора).
- Право на досрочную пенсию (при определённом стаже и условиях).
- Повышение пенсии для инвалидов и семей погибших.
- Льготы на оформление пенсии для родителей и вдов участников СВО.
Льготы на медицинское обслуживание
- Бесплатное и внеочередное получение медицинских услуг в государственных учреждениях.
- Право на санаторно-курортное лечение по путёвке от государства.
- Обеспечение лекарствами и средствами реабилитации за счёт бюджета.
- Дополнительные обследования и лечение после возвращения со службы.
Льготы на образование
- Приём вне конкурса в вузы и колледжи для детей участников СВО.
- Бесплатное питание в школах и дошкольных учреждениях.
- Компенсации расходов на обучение, курсы, дополнительное образование.
- Пособия для оплаты кружков и секций.
Льготы на транспорт
- Бесплатный или льготный проезд на городском и междугороднем транспорте.
- Компенсация расходов на бензин для инвалидов-колясочников.
- Приоритетное оформление парковочных разрешений.
Льготы участникам СВО в Москве
В 2025 году Москва предоставляет расширенный перечень мер поддержки:
- Единовременные выплаты для участников СВО и членов их семей (от 500 000 до 3 000 000 рублей).
- Бесплатный проезд для всех участников СВО и их детей по социальной карте москвича.
- Бесплатное санаторно-курортное лечение и реабилитация.
- Скидки на оплату услуг ЖКХ (до 100%).
- Ежемесячные доплаты и пособия для многодетных семей и вдов участников СВО.
- Право на получение муниципального жилья вне очереди.
- Бесплатные консультации юристов и психологов.
Как оформить льготы участникам СВО
Для оформления льгот участникам СВО в 2025 году обычно требуются:
- Паспорт гражданина РФ.
- Документ, подтверждающий участие в СВО (военный билет, справка от военкомата, контракт).
- Свидетельство о браке/ рождении детей (для семейных льгот).
- Справки о доходах, инвалидности, составе семьи (по необходимости).
- Реквизиты для перечисления выплат.
Какие документы нужны для оформления льгот участникам СВО — список. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Узнать о том, что вам положено
Рекомендуем:
- Проверять официальные сайты «Госуслуг», региональных порталов, Минобороны РФ.
- Обращаться за консультацией в органы соцзащиты или МФЦ.
- Следить за обновлениями региональных программ поддержки.
Обращение за льготой
Порядок действий:
- Собрать документы.
- Подать заявление через МФЦ, «Госуслуги» или ведомственный портал.
- Пройти дополнительную верификацию (по требованию).
- Получить решение и воспользоваться льготой (перечисление выплаты, оформление справки, предоставление услуги).
Какие документы нужны
Список может отличаться в зависимости от вида льготы, региона и ведомства. Полный перечень можно уточнить на официальном сайте вашей администрации или в МФЦ.
Куда обращаться за получением льгот участникам СВО
- Многофункциональные центры (МФЦ).
- Органы социальной защиты по месту жительства.
- Районные отделы Пенсионного фонда РФ.
- Ведомственные центры (Минобороны, МВД).
- Электронный портал «Госуслуги» (раздел «Социальная поддержка»).
- Специализированные горячие линии для участников СВО.
В Москве: специализированный городской портал для участников СВО и их семей, бесплатные консультации доступны по телефону 122.
Какие льготы положены детям участников СВО
- Бесплатное дошкольное и школьное образование.
- Приоритет при поступлении в детские сады, школы, лицеи и колледжи.
- Бесплатное питание и обеспечение учебниками.
- Ежемесячные выплаты и пособия.
- Льготы при поступлении в вузы, дополнительное образование, курсы, кружки.
- Бесплатное медицинское обслуживание и санаторное лечение.
- Бесплатные путёвки в детские лагеря, спортивные секции, творческие школы.
- Социальная поддержка детям погибших участников СВО — ежемесячные выплаты и компенсации, поддержка психолога.
Если возникли трудности и проблемы — советы
Если возникли проблемы с оформлением льгот или выплат, важно знать порядок действий и воспользоваться правовой поддержкой.
При задержке с рассмотрением заявления стоит обратиться на горячую линию Минтруда или в администрацию региона — срок рассмотрения обычно сокращается.
При отказе в предоставлении льготы надо требовать письменное объяснение причины. В большинстве случаев отказ можно обжаловать в суде или через прокуратуру.
Рекомендации:
- Всегда сохраняйте копии всех поданных заявлений и справок.
- Если не согласны с решением — пишите жалобу или обращайтесь за помощью к профильным юристам.
- Используйте официальные горячие линии для консультаций (номера телефонов указываются на сайтах администрации).